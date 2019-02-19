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В Москве ограничат продажу алкоголя на 8 Марта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Власти Москвы ограничат продажу алкогольной продукции и некоторых других напитков в стеклянной таре в местах массовых мероприятий в период с 8 по 10 марта в связи с празднованием Международного женского дня, сообщили в мэрии столицы.

Как рассказали в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции, кафе и ресторанам также будет рекомендовано ограничить сбыт соответствующего товара вблизи мест общественных гуляний, пишет ТАСС.

Там отметили, что данная мера является традиционной. За соблюдением распоряжения будут следить районные управы.

В связи с праздником россияне, трудящиеся по стандартному пятидневному графику, будут отдыхать с 8 по 10 марта. Следующие длинные выходные будут с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая. Сначала в РФ будут отмечать День весны и труда, а затем День Победы.

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