Улицы в Москве украсили праздничными плакатами к 8 Марта

Московские улицы украсили поздравительные весенние плакаты в честь Международного женского дня, который отмечается 8 марта. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

Открытки с поздравлениями разместили на обычных и цифровых билбордах, а также на афишных стендах, остановочных павильонах.

По словам руководителя столичного департамента ЖКХ Гасана Гасангаджиева, красочные поздравления появятся на медиафасадах домов № 8 и № 28 на Новом Арбате, а также на здании Центрального телеграфа. Также 7 и 8 марта тематические видеоролики можно будет увидеть на фасадах домов № 11, 15 и 19.

Помимо этого, праздничную атмосферу создаст архитектурно-художественная подсветка на Тверской улице и Новом Арбате, пишет РИАМО.

14 февраля Роструд напомнил россиянам о трех днях отдыха в честь 8 Марта.