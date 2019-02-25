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Почти тысяча пар в Москве приурочили свадьбу к 8 Марта

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Фото: Depositphotos
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В Москве около тысячи пар приурочили свадьбу к празднику 8 Марта. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии 25 февраля.

Отмечается, что в этом году желающих зарегистрировать брак 7 или 9 марта наблюдается вдвое больше по сравнению с 2018 годом. Непосредственно 8 марта органы ЗАГС в столице работать не будут.

В мэрии также отметили, что тенденция устраивать церемонии бракосочетания накануне или после 8 Марта наблюдается в последние два года. К примеру, еще в 2017 году в эти дни вступали в брак всего 200 московских пар. В 2019 году число свадеб в этот период времени может достигнуть самой высокой отметки.

Как напоминает телеканал «360», Международный женский день 8 марта стал официальным праздником в 1966 году. Особенно популярен праздник был в бывшем СССР.

Помимо 8 Марта пары предпочитают вступать в брак в День города (1800 пар в 2018 году), на Красную горку (1900 пар в 2018 году), День святого Валентина (288 пар в 2019 году), а также в День любви, семьи и верности (1100 пар в 2018 году).

14 февраля сообщалось, что Роструд напомнил россиянам о трех днях отдыха в честь 8 Марта.

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