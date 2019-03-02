Названы самые бюджетные туры на 8 Марта

Онлайн-сервис Travelatа.ru назвал самые дешевые и самые дорогие туры на 8 Марта, проанализировав предложения ведущих российских туроператоров.

Выяснилось, что самая бюджетная путевка в ближайшие праздничные выходные в пределах страны обойдется россиянам в 11,5 тыс. рублей. За эти деньги турфирмы предлагают отдохнуть в адлерском пансионате в течение шести дней, пишет «РИА Новости».

За самый дорогой тур по России предлагают заплатить 91 170 рублей. Путевка рассчитана на двоих, она включает в себя перелет и восемь ночей в одном из отелей Красной поляны с системой питания «всё включено».

Самый дешевый тур на мартовские выходные за границу стоит 16 306 рублей. Купившие путевку туристы проведут девять ночей в турецкой Аланье в четырехзвездочном отеле. При этом за питание гостям придется платить отдельно.

Самым дорогим оказался зарубежный тур в австрийский Зельден. За 384 270 рублей компания из трех человек отдохнет в гостинице категории три звезды.

27 февраля Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила о подорожании путевок в Турцию в 2019 году не менее чем на 15%.