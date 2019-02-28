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Назван топ-20 зимних туристических направлений россиян

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Фото: Global Look Press/Silvia Lore
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Картографический сервис MAPS.ME представил рейтинг стран, которые пользовались наибольшей популярностью у россиян этой зимой. Список составлялся на основе подсчета числа скачиваний карт стран пользователями на территории России.

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Первые места занимают европейские страны — Италия, Германия и Франция. Топ-5 замыкают Польша и Испания.

Также россияне интересовались Чехией, США, Австрией, Турцией. Десятку популярных стран замыкает Финляндия.

Значительный интерес, особенно в новогодние праздники, граждане РФ проявляли к странам Азии, в частности Таиланду, Китаю, Японии и Индии. Последние два государства заняли 13 и 16 места соответственно.

В топ-20 также попали Нидерланды, Греция, Литва, Бельгия, Словакия и Румыния. 

В 2018 году россияне чаще всего ездили в Турцию, Таиланд и Италию. За прошлый год граждане РФ совершили 16,2 млн туристических поездок за рубеж. Это на 12,5% больше, чем в 2017 году.

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