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Въезд в центр Венеции станет платным

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Фото: Global Look Press/Christian GUY
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Коммунальный совет Венеции одобрил введение платы за въезд в исторический центр города. Новое правило вступит в силу 1 мая.

Как пояснил член совета Джованни Джусто в комментарии «РИА Новости», нововведение является очередной попыткой ограничить туристический поток, ежегодно захлестывающий город.

«Эта мера призвана поощрить развитие цивилизованного туризма в нашем городе», — отметил он, добавив, что пока плата вводится в экспериментальном порядке. В течение года местные власти будут внимательно следить за изменениями.

По словам Джусто, на первом этапе сбор составит €3 с человека. Собранные с туристов деньги будут потрачены на содержание города, в том числе уборку огромных объемов мусора, который оставляют после себя туристы.

26 февраля стало известно, что в Казани появится смотровая башня с гигантской тюбетейкой. Проект носит название «Тюбетей-Tower».

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