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В ближайшие три года в России построят первый туристический космодром

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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В России появится первый частный космодром для суборбитальных полетов, рассказали «Известиям» в компании «КосмоКурс». Ее проект предполагает строительство к 2022 году двух стартовых столов на территории площадью 5 млн кв. м. Объекты могут разместиться в Нижегородской области или Республике Татарстан. На реализацию идеи потребуется $40 млн.

Согласно планам, космодром будет использоваться для организации туристических полетов на высоту около 200 км. При этом участники экскурсии смогут перемещаться в невесомости внутри кабины с персональными иллюминаторами. Для этого придется заплатить не менее $200 тыс. и пройти специальную подготовку к полету. Первый подобный запуск запланирован на 2025 год.

По словам разработчиков проекта, космодром может быть задействован и в других целях — например, для испытаний космической техники или проведения ракетно-модельных соревнований. По мнению экспертов, характеристики комплекса не позволят размещать на нем любые суборбитальные ракеты, однако вполне подойдут для возведения новых стартовых площадок.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 25 февраля.

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