Путин поручил упростить оформление виз для иностранных туристов

Президент России Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел подготовить предложения, которые бы могли упростить процедуру оформления виз для въезжающих в страну иностранных туристов. Это требование включено в перечень поручений, подготовленный по итогам состоявшегося 6 февраля форума общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

«Представить предложения об упрощении порядка оформления виз (в том числе путем расширения практики оформления электронных виз) иностранным гражданам, въезжающим в Российскую Федерацию в туристических целях», — говорится перечне, опубликованном на сайте Кремля.

Подготовку соответствующих предложений МИД должен провести совместно с МВД России, ФСБ России и Ростуризмом до 31 марта 2019 года.

21 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова к упрощению визового режима с Евросоюзом, но рассчитывает делать это только на взаимной основе