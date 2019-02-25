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Путин поручил упростить оформление виз для иностранных туристов

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Фото: ТАСС/Александра Мудрац
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Президент России Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел подготовить предложения, которые бы могли упростить процедуру оформления виз для въезжающих в страну иностранных туристов. Это требование включено в перечень поручений, подготовленный по итогам состоявшегося 6 февраля форума общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

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«Представить предложения об упрощении порядка оформления виз (в том числе путем расширения практики оформления электронных виз) иностранным гражданам, въезжающим в Российскую Федерацию в туристических целях», — говорится перечне, опубликованном на сайте Кремля.

Подготовку соответствующих предложений МИД должен провести совместно с МВД России, ФСБ России и Ростуризмом до 31 марта 2019 года.

21 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова к упрощению визового режима с Евросоюзом, но рассчитывает делать это только на взаимной основе

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