Россия упростит визовый режим для организованных туристов

Россия упростит процедуру получения виз для отдельных видов организованных туристических поездок, среди которых медицинские, образовательные, деловые, спортивные и культурные. Об этом 20 февраля сообщается в разделе паспорта нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Среди разрабатываемых мер — расширение использования электронных виз, их ускоренное оформление, говорится в документе. Введение изменений предусмотрено до 1 июля 2019 года, уточняет ТАСС.

Предусматривается сокращение до трех рабочих дней срока выдачи одно- и двукратных виз с целями поездок «лечение» и «особые случаи», если заявитель предоставит документы о необходимости срочного въезда в РФ.

15 февраля стало известно, что бизнес готов вложить в национальные проекты 12 трлн рублей — инвестзаявки уже сформированы. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на Российском инвестиционном форуме в Сочи. На реализацию нацпроектов будут выделены порядка 26 трлн рублей.