Дорогой триллионов: бизнес готов инвестировать в нацпроекты

Бизнес готов вложить в национальные проекты 12 трлн рублей — инвестзаявки уже сформированы. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на Российском инвестиционном форуме в Сочи. На реализацию нацпроектов будет выделена беспрецедентная сумма — порядка 26 трлн рублей. Также сквозной темой первого дня РИФ стали новые санкции США. Впрочем, участники форума сдержанно отреагировали на их возможное появление: санкции не помешают реализации нацпроектов, дефолтов и сокращения бюджета не будет, а бизнесу к таким мерам не привыкать.

Национальный приоритет

Бюджет национальных проектов до 2024 года оценивается в беспрецедентные для российской экономики 25,7 трлн рублей, заявил Дмитрий Медведев. Из них 13,1 трлн рублей будут выделены из федерального бюджета.

— Никогда в истории современной России даже близко о подобных деньгах мы не говорили, — отметил он.

По словам премьера, "люди в нашей стране пока живут трудно и хотят социальной справедливости".

— Национальные проекты — один из путей к решению этих проблем, но важно, чтобы граждане в нашей стране, чтобы люди не терпели, что называется, до светлого будущего — эти обещания нам всем хорошо известны, особенно людям старшего поколения, — а чувствовали результаты каждый день, — сказал председатель правительства.

Он подчеркнул, что все члены правительства должны лично проверять выполнение национальных проектов в регионах, и, чтобы "за каждую недостроенную школу или километр дороги, необустроенный парк или неубранную свалку отвечала не абстрактная власть, а конкретный чиновник".

Вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов в свою очередь добавил, что уже сформированы паспорта проектов, определены ключевые показатели и лица, которые ответственны за их достижение на федеральном уровне. Глава Минфина также предложил пересмотреть порядок предоставления стимулирующих выплат регионам, направив их в те субъекты, которые полностью выполняют свои задачи.

Инвестиции бизнеса в нацпроекты обсуждались и на традиционной встрече Дмитрия Медведева с представителями деловых кругов. Объем инвестиционных заявок уже составил 12 трлн рублей. Они касаются различных областей — от автоматизации производственных процессов до строительства больших промышленных объектов. Реализация нескольких десятков таких проектов начнется уже к концу этого года.

По словам главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, за счет привлечения внебюджетных источников госфинансирование нацпроектов возможно уменьшить на 30%.

Санкции ни по чем

Сквозной темой форума стал новый вариант законопроекта США о санкциях против России. Он предусматривает ограничительные меры в отношении российских банков, зарубежных СПГ-проектов отечественных компаний и нового российского госдолга.

Участники форума довольно скептически отнеслись к новым возможным санкциям. Антон Силуанов, к примеру, заявил журналистам, что "никаких дефолтов, никаких сокращений бюджета и сиквестров не предусматривается даже в случае введения санкций".

Экономические санкции не повлияют на объем инвестиций в социальную сферу, полагает вице-премьер Татьяна Голикова.

— Мы живем четыре года в состоянии санкций, а вы видите, бизнес, наоборот, в последние два года пошел [в сферу инвестиций], — отметила она.

Глава ВТБ Андрей Костин заверил, что у банка есть план на случай расширения санкций. Вкладчики и клиенты кредитной организации не пострадают. По его словам, возможности для стабилизации ситуации в случае негативного развития событий есть как у правительства и ЦБ, так и у самого ВТБ.

Глава Сбербанка Герман Греф подчеркнул, что прямой угрозы крупнейшим российским кредитным организациям нет. Но отметил, что нужно готовиться к развитию самых неблагоприятных ситуаций.

Глава "Лукойла" Вагит Алекперов заявил, что адаптируется "к той ситуации, которая будет складываться".

На встрече Дмитрия Медведева с бизнесом тема санкций, по словам Антона Силуанова, обсуждалась в контексте выработки мер реагирования на них. Уже подготовлена экономическая основа "для реакции", пояснил первый вице-премьер. Позже Дмитрий Медведев в интервью НТВ заявил, что возможные ограничительные меры со стороны США не помешают реализации нацпроектов. "Эти деньги уже забронированы. Ни под какие санкции они не попадут", заверил председатель правительства.

От теории к практике

В этом году повестка РИФ сформирована более предметно, чем обычно — обсуждаются конкретные способы реализации нацпроектов, рассказал "Известиям" профессор РАНХиГС Александр Дерюгин. По его мнению, итогом форума могут стать реальные прикладные решения — управленческие и регуляторные.

— Отпечаток на акценты РИФ-2019 накладывает также год устойчиво высоких цен на нефть. Если раньше обсуждалось, откуда взять деньги, кому их дать и какие расходы сократить, то теперь — как реализовать запланированные мероприятия, — отметил эксперт.

В связке с нацпроектами будет реализовываться и Стратегия пространственного развития до 2025 года, которую премьер утвердил накануне форума. Она предполагает формирование в России 12 макрорегионов, исходя из особенностей каждой территории. Документ позволит сделать меры господдержки более адресными и эффективными, при этом исключив их дублирование.

Концепция разделения на макрорегионы поможет оптимизировать сотрудничество между субъектами, сказал «Известиям» . генеральный директор фонда «Институт экономики города» Александр Пузанов. Среди главных целей стратегии — развитие инфраструктуры — скоростных магистралей, портов, воздушных гаваней, пояснил эксперт.

В фокусе форума — механизмы поддержки капитального строительства в регионах за счет федерального центра, добавил аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин.

В ходе форума, например, были обнародованы детали новой схемы долевого строительства. В конце прошлого года были приняты поправки, согласно которым с 1 июля 2019 года на банковские эскроу-счета перейдут не только новые проекты, но и уже запущенные. Оставался вопрос, кого это все-таки минует — правительство планировало разработать соответствующие критерии. Глава Минстроя Владимир Якушев заявил, что главными критериями станут готовность объекта и количество дольщиков, заключивших договоры.

— Девелоперы, чьи проекты готовы на 30%, получат большой подарок — возможность продолжить реализацию своих жилых комплексов в спокойном режиме, без резких ценовых перепадов, — сказала «Известиям» директор по продажам компании «НДВ-Супермаркет недвижимости» Татьяна Подкидышева.

По ее словам, в противном случае застройщикам пришлось бы пересматривать финансовую модель и повышать цены на жилье, чтобы довести проекты до ввода в эксплуатацию. А Дмитрий Медведев на форуме подчеркнул, что ежегодно необходимо строить 1,5 млн новых квартир и 300 тыс. индивидуальных домов.

Материал готовили Светлана Волохина, Николай Хренков, Павел Панов, Евгения Перцева, Дмитрий Гринкевич, Ирина Цырулева