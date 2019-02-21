Лавров рассказал о готовности упростить визовый режим с ЕС

Россия готова к упрощению визового режима с Евросоюзом, но рассчитывает делать это только на взаимной основе, заявил в четверг, 21 февраля, глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления перед представителями Ассоциации европейского бизнеса.

«Мы готовы двигаться к максимально удобному, комфортному (визовому. — Ред.) режиму, и мы это будем делать, но, разумеется, хотим это делать на взаимной основе. Такие правила дипломатии», — цитирует главу российского внешнеполитического ведомства ТАСС.

Ранее в этот же день посол ЕС в Москве Маркус Эдерер заявил, что совместный комитет России и Евросоюза по выполнению действующего соглашения об упрощении визового режима проведет встречу в Брюсселе в апреле 2018 года. По его словам, за 2016 год почти 3,2 млн россиян получили шенгенские визы, причем 80% из них были выданы многократные визы.