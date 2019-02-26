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Смотровая башня с гигантской тюбетейкой появится в Казани

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В Казани планируют построить смотровую башню, которую будет венчать гигантская тюбетейка. Об этом во вторник, 26 февраля, рассказала журналистам руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина.

По ее словам, проект носит название «Тюбетей-Tower». Смотровая башня будет завершаться тюбетейкой. На данный момент идет поиск подходящего под строительство места, но более вероятным местом размещения станет район возле стадиона «Казань-Арена», пишет ИА «Татар-информ».

Минуллина отметила, что в Казани есть смотровые площадки, но «именно такой целевой башни, которые есть во многих странах мира, на сегодняшний день у нас пока нет». В Тюбетей-Tower также планируют разместить различные торговые точки, рестораны и магазины.

Помимо этого, руководитель агентства рассказала, что целью создания башни является привлечение новых российских и зарубежных туристов.

Реализация проекта планируется по схеме государственно-частного партнерства. Инвестор для проекта уже найден. 

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