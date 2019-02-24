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Субсидии и гранты на трудоустройство инвалидов могут ввести в Казани

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В рамках проекта «Добрая Казань» представители городской власти и общественных организаций обсудили трудоустройство детей-сирот и инвалидов. Выявлена нехватка вакансий. Работодатели Казани неохотно принимают участие в трудоустройстве этой категории жителей, несмотря на компенсации из бюджета.

Как отмечает Inkazan.ru, предлагается разработать дополнительные меры поддержки — субсидии и гранты. Ежегодно в городской Центр занятости обращаются около 1 тыс. граждан с ограниченными возможностями, из них 50% устраиваются на работу. В компании HeadHunter отметили, что Татарстан — одна из наиболее открытых республик в части создания рабочих мест для таких людей.

Чаще всего инвалиды трудоустраиваются в IT-сфере или работают в области продаж. В то же время 51% компаний готовы предоставить возможность выполнять свои обязанности удаленно в рамках вакансий оператора кол-центра, администратора и менеджера по продажам.

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