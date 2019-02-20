Прямой эфир

Железнодорожную кольцевую линию планируют построить в Казани

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Казани планируют построить кольцевую железную дорогу. На разработку проекта линии выделят свыше 50 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Исходя из документации, новая линия должна соединить станции Дербышки и Новое Аракчино. Проект должен быть увязан с другой магистралью — Москва–Казань–Екатеринбург, пишет ИА «Татар-информ».

Стоимость разработки проекта оценили более чем в 50 млн рублей. Средства будут направлены из бюджета республики.

Предполагается, что реализация проекта позволит увеличить пропускную способность железной дороги, а также запустить строительство четвертого главного пути на направлении Дербышки–Юдино.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Два десятка железнодорожных переездов отремонтируют в Орловской области
Более 37 тыс. человек посетили музеи на ж/д станциях Тульской области

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017