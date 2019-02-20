Железнодорожную кольцевую линию планируют построить в Казани

В Казани планируют построить кольцевую железную дорогу. На разработку проекта линии выделят свыше 50 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Исходя из документации, новая линия должна соединить станции Дербышки и Новое Аракчино. Проект должен быть увязан с другой магистралью — Москва–Казань–Екатеринбург, пишет ИА «Татар-информ».

Стоимость разработки проекта оценили более чем в 50 млн рублей. Средства будут направлены из бюджета республики.

Предполагается, что реализация проекта позволит увеличить пропускную способность железной дороги, а также запустить строительство четвертого главного пути на направлении Дербышки–Юдино.