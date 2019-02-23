Турция стала самым популярным направлением зарубежных поездок россиян в 2018 году

Турция в 2018 году вновь заняла первое место среди зарубежных стран по числу поездок россиян, второе и третье место достались Таиланду и Италии соответственно. Об этом 23 февраля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на статистику погранслужбы ФСБ России.

Всего за 2018 год жители РФ совершили 16,2 млн туристических поездок за рубеж, что на 12,5% больше, чем в 2017 году.

Число туристов, посетивших в прошлом году Турцию, выросло на 33% по сравнению с предыдущим годом — до 4,5 млн человек. Таиланд за тот же период посетили 852 тыс. граждан России, а Италию — 804 тыс.

В десятку самых популярных зарубежных направлений среди россиян вошли Испания, ОАЭ, Китай, Германия, Греция, Кипр и Тунис.

По данным АТОР, в 2018 году российские туристы выезжали за рубеж на 6,1% чаще, чем годом ранее.