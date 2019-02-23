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Турция стала самым популярным направлением зарубежных поездок россиян в 2018 году

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Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
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Турция в 2018 году вновь заняла первое место среди зарубежных стран по числу поездок россиян, второе и третье место достались Таиланду и Италии соответственно. Об этом 23 февраля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на статистику погранслужбы ФСБ России.

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Всего за 2018 год жители РФ совершили 16,2 млн туристических поездок за рубеж, что на 12,5% больше, чем в 2017 году.

Число туристов, посетивших в прошлом году Турцию, выросло на 33% по сравнению с предыдущим годом — до 4,5 млн человек. Таиланд за тот же период посетили 852 тыс. граждан России, а Италию — 804 тыс.

В десятку самых популярных зарубежных направлений среди россиян вошли Испания, ОАЭ, Китай, Германия, Греция, Кипр и Тунис.

По данным АТОР, в 2018 году российские туристы выезжали за рубеж на 6,1% чаще, чем годом ранее.

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