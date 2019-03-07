Петербургские активисты подарили цветы иностранкам в честь 8 Марта

Активисты молодежного проекта «Сеть» на улицах Санкт-Петербурга дарили цветы иностранкам в канун Международного женского дня, в среду, 6 марта.

Активисты успешно справились со своей задачей, хотя отличить иностранок от россиянок было не всегда легко.

«Наши девушки отличаются чем-то, какой-то энергетикой своей. И в целом, думаю, что мы справились с этой задачей», — цитирует «Пятый канал» сообщение руководителя петербургского отделения молодежного проекта «Сеть» Александра Хазбиева.

Отмечается, что девушки искренне удивлялись и благодарили за неожиданные подарки.

Сами активисты считают, что таким образом они сделали праздник 8 Марта по-настоящему международным.

Также 6 марта, стало известно, что 150 российских музеев в часть праздника 8 Марта сделают вход для женщин бесплатным.