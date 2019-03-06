Студенты в Перми поздравили однокурсниц с 8 Марта эротическим видео

Студенты одного из пермских вузов поздравили своих однокурсниц с Международным женским днем 8 марта эротическим видеороликом. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Участие в съемках видео приняли второкурсники мехмата Пермского государственного университета. В качестве главного героя ролика выступил томный молодой человек, который в честь праздника взял на себя все домашние дела.

Отмечается, что изначально ребята планировали оборудовать съемочную площадку в учебной аудитории, однако потом решили снимать ролик в студенческом общежитии.

Как в беседе с телеканалом «360» пояснила руководитель пресс-службы вуза Наталья Печищева, видео сняли совершеннолетние люди и ролик попал в Сеть случайно — авторы не собирались его обнародовать, а пересылали девушкам в личных сообщениях.

«Поскольку… <…> это не касается учебного процесса, то я не представляю, как пресс-служба университета может это комментировать… Я не вижу тут ничего криминального», — заявила Печищева. Она добавила, что на записи участники видео никак не представляются и не идентифицируют себя, поэтому со стороны вуза претензий к ним нет.

В январе 2018 года в Сети появилось видео «пенной вечеринки» ульяновских курсантов. В первой части видео они мажут друг друга пеной для бритья, а во второй части клипа появляются полностью одетыми в форму.