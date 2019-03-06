Прямой эфир

Шойгу поздравил российских женщин-военнослужащих с наступающим 8 Марта

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании ведомства 5 марта поздравил женщин-военнослужащих, а также матерей и жен военных с наступающим Международным женским днем.

«Мир выиграет, если женских историй успеха будет больше»
Президент призвал решить проблему гендерного неравенства и снять карьерные ограничения для женщин

«Только в прошлом году 83 наши замечательные женщины получили государственные награды, а более 7 тыс. получили награды Министерства обороны. Я хотел бы поздравить их сегодня и пожелать им здоровья, добра, удачи, счастья, любви близких и родных. И, конечно, успехов в той службе, которую они с честью несут», — цитирует Шойгу ТАСС.

По его словам, сейчас в Вооруженных силах страны служит около 44,5 тыс. женщин, почти 4 тыс. из которых являются офицерами, а 7,5 тыс. — прапорщиками и мичманами. Еще 315 тыс. женщин работают на должностях государственной гражданской службы, в воинских частях и ведомственных организациях, передает «РИА Новости».

Отмечается, что сейчас в учебных заведениях ведомства проходят подготовку 1,3 тыс. девушек-курсантов, 93% из которых учатся по программам высшего образования.

6 марта стало известно, что более 150 российских музеев в честь наступающего праздника сделают вход для женщин бесплатным. Всероссийская культурная акция проходит по инициативе «Союза музеев России» и Минкультуры России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Студенты в Перми поздравили однокурсниц с 8 Марта эротическим видео
МЦК на 8 Марта будет работать по графику выходного дня

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017