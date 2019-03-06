Шойгу поздравил российских женщин-военнослужащих с наступающим 8 Марта

Министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании ведомства 5 марта поздравил женщин-военнослужащих, а также матерей и жен военных с наступающим Международным женским днем.

«Только в прошлом году 83 наши замечательные женщины получили государственные награды, а более 7 тыс. получили награды Министерства обороны. Я хотел бы поздравить их сегодня и пожелать им здоровья, добра, удачи, счастья, любви близких и родных. И, конечно, успехов в той службе, которую они с честью несут», — цитирует Шойгу ТАСС.

По его словам, сейчас в Вооруженных силах страны служит около 44,5 тыс. женщин, почти 4 тыс. из которых являются офицерами, а 7,5 тыс. — прапорщиками и мичманами. Еще 315 тыс. женщин работают на должностях государственной гражданской службы, в воинских частях и ведомственных организациях, передает «РИА Новости».

Отмечается, что сейчас в учебных заведениях ведомства проходят подготовку 1,3 тыс. девушек-курсантов, 93% из которых учатся по программам высшего образования.

6 марта стало известно, что более 150 российских музеев в честь наступающего праздника сделают вход для женщин бесплатным. Всероссийская культурная акция проходит по инициативе «Союза музеев России» и Минкультуры России.