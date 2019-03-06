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Более 150 российских музеев станут бесплатными для женщин 8 марта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Более 150 российских музеев в часть праздника 8 Марта сделают вход для женщин бесплатным. Об этом сообщил Союз музеев России.

«Мы рассчитываем, что данная инициатива положит новую хорошую традицию и в будущем количество участников акции будет расти», — говорится в сообщении на сайте союза.

Некоторые учреждения культуры, в частности Эрмитаж, пустят бесплатно всех посетителей. В ряде музеев свободным будет посещение только отдельных экспозиций.

5 марта стало известно, что подмосковные тепличные хозяйства поставят в торговые сети более 3 млн цветов к Международному женскому дню. В основном это будут розы и тюльпаны.

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