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Теплицы Подмосковья поставят в торговые сети 3 млн цветов к 8 Марта

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В торговые сети из теплиц Московской области привезут более 3 млн цветов к Международному женскому дню. В основном это будут розы и тюльпаны, выращенные на пяти предприятиях — «Подосинках» в Дмитрове, Егорьевском тепличном комбинате, «Мосрозе» в Ступино, Мытищинском совхозе декоративного садоводства и ООО «Теплицы Раменские».

Как сообщает портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на областной минсельхоз, основное преимущество регионального продукта в свежести срезки и быстрой доставке от теплицы до покупателя. Розы же обычно сразу после срезки помещаются в спецконтейнер с питательным раствором и в таком виде поступают в торговые точки.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать цветы и сохранить свежесть надолго. Там посоветовали покупать цветы с полураскрытыми бутонами и обращать внимание на стебель цветка, который не должен быть слишком сухим.

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