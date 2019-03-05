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Россияне стали покупать меньше цветов и ювелирных изделий накануне 8 Марта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Россияне в 2019 году в преддверии 8 Марта стали покупать меньше цветов, ювелирных украшений и парфюмерии, чем в прошлом. Об этом сообщает оператор фискальных данных России «Платформа ОФД».

Компания проанализировала, как меняются средний чек и число покупок в первые дни марта по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Исследование подготовлено по результатам ежедневной обработки более 30–35 млн кассовых чеков.

Так, в этом году накануне Международного женского дня жители России стали покупать на 4% меньше ювелирных изделий. Приобретать цветы также стали на 8% меньше, чем годом ранее. На 5% сократилось и число покупок парфюмерной продукции, сообщает RT.

Вместе с тем на 3,5% увеличилось число приобретаемых гаджетов. Кроме того, перед 8 марта в этом году россияне купили на 18% больше одежды. Однако открытки и канцтовары стали менее популярны на 4%.

Отмечается, что россияне привыкли следить за скидками и делать покупки в рамках акций, что особенно заметно в сегментах электроники и одежды.

Ранее в этот же день Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации по приобретению цветов к 8 Марта. В ведомстве посоветовали покупать следуют цветы с полураскрытыми бутонами, а также обращать внимание на стебель, он не должен быть слишком сухим, пишет «Газета.ру».

 

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