Московское метро подарит мужчинам носки в честь 23 февраля

В День защитника Отечества, 23 февраля, московское метро сделает подарок пассажирам мужского пола. Об этом рассказали в пресс-службе столичной подземки.

«Мы решили поиронизировать над «традиционным» мужским подарком. 23 февраля на всех стойках «Живое общение» с 10 утра и до 17 вечера можно получить носки», — рассказал представитель метрополитена. Он добавил, что количество подарков и размерный ряд ограничены и получить носки смогут только мужчины.

Помимо этого, в вестибюле станции «Маяковская» заработает бесплатный барбершоп. В подземке пояснили, что организовать стрижку в метро невозможно, однако мужчинам сделают стильную укладку усов и бороды, пишет сайт kp.ru.

Ранее 21 февраля сообщалось, что в число желанных презентов для мужчин попали гаджеты, часы и автомобили. Однако из исследования Avito следует, что получат они средства по уходу за телом и одежду.