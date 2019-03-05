Крым вошел в пятерку популярных бюджетных направлений на 8 Марта

Эксперты включили Крым в список популярных направлений для бюджетного отдыха на выходные по случаю 8 Марта. Об этом свидетельствуют данные сервиса бронирования отелей Tvil.ru.

Специалисты отмечают, что в пятерке самых популярных направлений оказались Анапа и Ейск в Краснодарском крае, Евпатория и Саки в Крыму, а также Кисловодск в Ставропольском крае.

Дешевле всего обойдется проживание в гостинице в Анапе или Ейске — в среднем 900 рублей в сутки. В Евпатории за жилье придется заплатить около 1 тыс. рублей, в Саках — 1050 рублей, в Кисловодске — 1,2 тыс. рублей, пишет НСН.

Отмечается, что рейтинг был составлен специалистами Tvil.ru на основе данных броней отелей с 7 по 10 марта.

1 марта Tvil.ru названы самые популярные направления отдыха в России весной. Среди них — Сочи и Краснодарский край, Санкт-Петербург и Крым.