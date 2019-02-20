Тульская область вошла в топ-5 лучших направлений экскурсионного туризма

Тульскую область включили в топ-5 лучших регионов для экскурсионного туризма. Рейтинг составило аналитическое агентство «ТурСтат» накануне Всемирного дня экскурсовода.

В пятерку лучших вошли Санкт-Петербург — за него проголосовали 30% респондентов, Москва и Подмосковье (15%) , Тульская и Ярославская области (11%), отмечает ИА «Тульские известия».

Также в список лучших направлений России для экскурсионного отдыха вошли Краснодарский край, Вологодская, Ленинградская и Владимирская области.

В 2018 году Тульскую область включили в топ-50 регионов туризма. «ТурСтат» подсчитал, что в прошлом году регион посетили 729 тыс. путешественников. Это на 12% больше, чем в 2017 году.