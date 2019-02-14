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Сервис «Туту.ру» вышел на рынок нишевого туризма

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Фото: РИА Новости/Файед Эль-Гезири
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Сервис «Туту.ру» 14 февраля запустил платформу «Туту Приключения». Там собраны авторские туры, походы, экскурсии и даже экспедиции, которые создали и проводят профессиональные гиды-проводники, опытные путешественники и нишевые турагентства. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем «Известиям».

Создатели туров, авторы и компании могут самостоятельно опубликовать на платформе свои туры, а потенциальным туристам предоставляется прямой доступ к ним без комиссии и наценок. У сервиса есть более 20 тематических рубрик, таких как сафари, йога, гастротур, фототур, обучение, экстрим, шопинг, паломничество и экспедиция. На «Туту Приключениях» представлены как бюджетные туры, так и дорогостоящие. Например, там можно найти и экскурсию в Санкт-Петербурге за 490 рублей, и тур по Грузии за $600, и участие в экспедиции на Северный полюс за $30 тыс.

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По словам основателя «Туту.ру» Дмитрия Храпова, вариантов путешествий, их организаторов и желающих туда отправиться много, но «найти друг друга им очень сложно».

«Мы хотим, чтобы каждый человек мог найти себе путешествие, которое ему действительно хочется. Быть может, не на сейчас, а через год, но найти то, что ему интересно. Сейчас это большая проблема. (…) Мы уже собрали составляющие самостоятельной организации путешествий, а теперь добавляем то, чего не хватало: авторские туры, походы, экспедиции, экскурсии, одним словом — Приключения! Сейчас у нас даже есть несколько научных экспедиций», — отметил он.

Храпов добавил, что тематический туризм — активно растущая часть тревел-рынка. «Это более узкая история, не массовая, но от этого и очень интересная. Я очень рад, что мы сможем помочь в развитии такого туризма», — подчеркнул он.

Сами создатели туров и турагентства позитивно оценили появление платформы.

«Это хорошая возможность рассказать о наших задумках и идеях многомиллионной аудитории сервиса «Туту.ру», а также в целом популяризировать тему авторских туров и развеять связанный с ними миф элитарности и роскоши. Нашему туристическому рынку не хватало сервиса, где можно было бы найти любой вид тура или экскурсии наряду с транспортными билетами и отелями», — уверен один из основателей крупнейшего сообщества путешественников Черноземья «Нескучный день» Борис Демьянов.

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