Петербург назвали самым популярным направлением в РФ на 14 февраля

Санкт-Петербург назван самым популярным российским направлением для поездок на День всех влюбленных. Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на сервис бронирования отелей и жилья для путешественников Tvil.ru.

Чаще всего влюбленные пары планировали провести в Северной столице четыре ночи, стоимость каждой из которых составила порядка 1,9 тыс. рублей в сутки.

Также в пятерку самых востребованных городов для поездок на 14 февраля вошли Москва, Казань, Петрозаводск и Ярославль. Также в списке приоритетов — Крым и Краснодарский край. Среди городов черноморского побережья лидируют Сочи и Ялта. Причем Сочи вошел и в рейтинг горнолыжного туризма: Красную Поляну признали самым популярным направлением наряду с Шерегешем.

Ранее 13 февраля сообщалось, что самым популярным подарком на День святого Валентина у россиян стали мишки из декоративных роз.