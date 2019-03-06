МЦК на 8 Марта будет работать по графику выходного дня

Поезда «Ласточка» Московского центрального кольца (МЦК) в Международный женский день 8 марта будут ходить по графику выходного дня. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

«Так, с 12:30 до 18:00 электропоезда будут курсировать каждые пять минут, а в другой период — каждые 10 минут», — приводит сайт kp.ru сообщение МЖД.

Кроме того, 7 марта пригородные поезда на Горьковском, Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Рижском, Павелецком, Ярославском и Савеловском направлениях будут ходить по расписанию пятницы, 8 и 9 марта — по графику субботы, а 10 марта — по расписанию воскресенья, пишет RT.

Также отмечается, что на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги изменится график движения поездов из-за проведения ремонтных работ. Пассажиров просят проверять расписание перед выездом.

В связи с празднованием Международного женского дня у россиян будет три выходных — 8, 9 и 10 марта.