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МЦК 19 февраля установило новый суточный рекорд перевозки пассажиров

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Поезда «Ласточки» Московского центрального кольца 19 февраля перевезли 519 тыс. пассажиров, что является рекордом. Об этом сообщила пресс-служба Московского метрополитена.

Предыдущий рекорд зафиксировали 18 февраля, когда МЦК воспользовались 508,4 тыс. человек. В 2018 году рекорд перевозки пассажиров отмечался 8 февраля и составил 501 тыс. человек.

Компания РЖД совместно с правительством Москвы запустила сразу несколько новых станций на радиальных направлениях МЖД, которые строились в рамках интеграции с МЦК на Савеловском, Рижском, Курском, Павелецком, Горьковском и Казанском направлениях, пишет РИАМО. В настоящее время работы по интеграции продолжаются.

1 февраля сообщалось, что поезда «Ласточки» МЦК перевезли в январе 2019 года 9,9 млн пассажиров, что на 10% выше показателей января прошлого года.

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