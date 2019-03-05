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Почти 20 парков Москвы подготовили праздничную программу к 8 Марта

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Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru
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Сразу 18 московских парков подготовили праздничную программу по случаю Международного женского дня. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Как пишет агентство городских новостей «Москва», 8 Марта гостей ждут концерты, мастер-классы, цветочный забег и ледовая дискотека. Так, для посетительниц Таганского парка устроят вечеринку во французском стиле: молодые исполнители споют популярные композиции на французском языке на главной площади. Также гостей будут развлекать мимы, дамам будут дарить цветы.

В парке «Фили» пройдет трехкилометровый «Цветочный забег» для мужчин: на старте им выдадут букет цветов, которые те смогут подарить любой посетительницы парка. Как пишет «Федеральное агентство новостей», участие в забеге смогут принять все желающие. В Саду имени Баумана проведут ледовую дискотеку, вход на которую для девушек будет бесплатный, а в 20:00 на «КиноКатке» покажут романтическую комедию.

В парке Горького на 8 Марта подготовили пешеходные квесты и туры, для участия необходима предварительная регистрация на сайте парка. Измайловский парк удивит запуском в небо тысячи светящихся шариков: зрелище запланировано на 17:30 и на 18:30. Музыканты будут исполнять песни о любви, а на ярмарке на центральной площади можно будет купить подарки.

Подарок для прекрасных дам подготовили и столичные музеи. Так, бесплатным для посетительниц 8 Марта будет вход в Музей Победы на Поклонной горе, в Третьяковскую галерею, Музей искусства народов Востока, культурный центр «Интеграция» имени Н.А. Островского, Музей кино и Музей декоративно-прикладного и народного искусства, Музей военной формы одежды, Государственный музейно-выставочный центр РОСИЗО, пишет сетевое издание m24.ru.

Ранее 5 марта сообщалось, что названы самые популярные подарки на 8 Марта. Среди них — ювелирные украшения, косметика и подарочные сертификаты.

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