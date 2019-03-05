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Продажу алкоголя в Москве ограничат на три дня

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Москве на время празднования Международного женского дня 8 марта ограничат продажу алкоголя в местах проведения массовых мероприятий. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказали в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Продажу спиртных напитков ограничат с 8 по 10 марта в целях профилактики правонарушений и во избежание проявления агрессии, уточнили в департаменте. Представитель ведомства отметил, что данная мера является традиционной в дни праздничных мероприятий. Ограничения затронут не только алкогольную продукцию, но также напитки в стеклянной таре в кафе, ресторанах и магазинах, которые расположены вблизи мест празднования.

Ранее 5 марта сообщалось, что Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору цветов к 8 Марта. В первую очередь специалисты советуют покупать цветы с полураскрытыми бутонами и обращать внимание на стебель цветка, который не должен быть слишком сухим.

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