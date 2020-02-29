Эксперты посоветовали продлять жизнь цветов газировкой

При выборе букета цветов в подарок на 8 Марта следует обратить внимание на весенние цветы — подснежники, крокусы, тюльпаны. Продлить их жизнь можно с помощью секаторов и несладкой газировки, передает «РИА Новости» 29 февраля.

Эксперт по этикету Элеонора Басманова рассказала, что за зиму люди устают от роз и важных, статусных букетов. При выборе букета она посоветовала обращать внимание на цвет, пишет «Газета.ру».

«Если речь идет, скажем, вообще о цветах белого цвета, то они больше подходят совсем юным девушкам», — сказала Басманова, отметив, что в пожилом возрасте они «читаются» как траурные.

Тем, кто не разбирается в цветах и не знает цветочного этикета, эксперт рекомендовала обратить внимание на пестрые или розовые розы. Они подходят женщинам любого возраста. По ее мнению, красные цветы стоит дарить только возлюбленным.

Наиболее популярными цветами на 8 Марта считаются розы и тюльпаны. Последние пользуются спросом из-за их относительной невысокой цены — около 30 рублей, сообщила президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

«Наши мужчины не видят вообще счастья в жизни, если они не купят длинную большую розу... Я бы, например, посоветовала какую-нибудь небольшую композицию или корзиночку с весенними цветами: крокусами, подснежниками, вырастают гиацинты», — объяснила эксперт.

Сафронова уточнила, что нужно покупать свежие цветы, чтобы букет стоял долго. Чтобы продлить их жизнь, нужно подрезать цветы не ножницами, а ножом или секатором. Она добавила, что в минеральной газированной воде цветы стоят лучше.

Роструд 25 февраля напомнил, что в начале марта россиян ждут три выходных дня подряд в честь Международного женского дня — 7, 8 и 9 марта.