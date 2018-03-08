Пленных не брать

Международный женский день давно разделяет аудиторию на тех, кто бесхитростно рад празднику, и тех, кто не понимает, что вообще тут праздновать. В самом названии «женский день» снобы и скептики считывают унизительные коннотации, а Facebook вечно подкидывает порочащие светлый праздник идеи. Однако русский человек всегда любил выпить и побаивался женщину, можно сколько угодно дерзить в сетях, но даже самый отъявленный анархист в назначенный день покорно понесет мимозу маме и нальет шампанское жене.

Находятся хитрецы и дипломаты, которые объявляют Международный женский день праздником весны и распространяют мимозу исключительно из сезонных и эстетических соображений. На их малодушие большинство закрывает глаза, поскольку все понимают, что дело, конечно, к весне, но в средней полосе пока зимнюю резину не поменяешь, особенно и праздновать нечего, а вот с авторитетом 8 Марта лучше не спорить.

мимоза Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Начала всё это дело даже не известная феминистка Клара Цеткин — она в 1910 году запустила в народ идею о необходимости учреждения официального Женского дня. Но за пару лет до нее жительницы Нью-Йорка по собственной инициативе и без всяких праздничных салютов организованно вышли маршем на улицы города, пропагандируя идеи равноправия и всячески привлекая внимание общественности к актуальным проблемам женского племени.

В дореволюционной России праздник сначала отмечали в феврале и только в 1921 году советские власти окончательно определились с датой. То есть всего-то четыре года, и нас ждет столетний юбилей.

Сегодня, с одной стороны, праздник потерял такую мощную гендерную составляющую и современных феминисток натурально воротит от всех этих календарных сантиментов, а с другой, женщина любит цветы и покой нам только снится. Сто лет назад надо было убедить общественность в том, что женщина тоже человек и она должна зарабатывать и голосовать наравне с мужчинами. Сегодня и с равноправием не всё слава богу, и дискриминацию никто не отменял, а волна недавних сексуальных разоблачений в мире шоу-бизнеса и вовсе вывела дискуссию на новый уровень.

клара_цеткин Клара Цеткин и Роза Люксембург. 1910 год Фото: wikipedia.org

Но Россия — это не прагматичный Запад. Здесь для большинства женщин 8 Марта — это как день тотального примирения всех хищников у водопоя. Это цветочки, поздравительные СМС, производственная пирушка и повод увидеть мужа в фартуке и сына у плиты. Не факт, что результаты этих кухонных рокировок действительно порадуют женщину, но инициатива приветствуется и праздничный протокол неизменен годами и десятилетиями.

Это важно. Коллективное бессознательное успокаивается на чем-то проверенном. Март, весна, мимоза, женщина — всё это дает одну из немногих безболезненных связей с суровым и травматичным прошлым и полным неизвестности тревожащим будущим. Не так много связей света в потемках загадочной русской души и жизни, чтобы от них отказываться.

Поэтому в назначенный день по улицам побегут мужчины с букетами и столики в ресторанах будут массово забронированы на двоих. Праздник весны разорит половину страны, к нему, как к зимнему снегопаду в городе, никто обычно оказывается не готов, но такая она мужская доля. За пару недель до этого всё крутилось вокруг носков и бритв для «мужественных мужчин», сейчас настало время тюльпанов и мимозы для «милых женщин».

мужчины Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Хотя, по-хорошему, милые женщины достойны куда большего.

Россия — женская страна. И дело не только в демографическом перевесе и концепции «сорок девок, один я». Русские традиционно правополушарная, эмоциональная, непрагматичная нация. Это мир импульсивных решений и спонтанных поступков. Скифская безжалостность, романтизированная Византией. Примат случайности над силой расчета, ценности дружеской попойки над партнерскими соглашениями.

Россия — брутальный мужской мир с нежной женской душой, в шкале географических измерений получивший противоречия всех климатических поясов, а в измерении психической амплитуды — разброс от необъяснимой жестокости до впечатляющей сентиментальности.

Русские классики очень хорошо чувствовали эту эмоционально нестабильную душу страны и кто-то с восторгом, а кто-то с опаской прописывали характеры ее национальных героинь. Татьяна Ларина навсегда останется мощнейшим образом, преодолевшим границы литературной условности, потому что «наше всё» не просто уловил и обобщил грандиозный внутренний потенциал русской женщины, он создал идею и мечту, которая легла в основу коллективного бессознательного.

ларина Татьяна Ларина, главная героиня романа «Евгений Онегин» Фото: wikipedia.org

Анна Каренина, Наташа Ростова, Васса Железнова, Катерина Островского, прекрасная незнакомка, Настасья Филипповна — русские писатели по-разному и часто жестоко обходились с образом русской женщины. Чехов так просто был беспощаден к ней, но даже он признавался, что «без женщины повесть, что без паров машина… Я не могу без женщин!!!». А героиня Достоевского Аглая, словно преодолевая энтропию вечного мужского страха перед силой женственности, уже на страницах «Идиота» формулировала запрос русской женщины: «…я не хочу, чтобы меня беспрерывно выдавали замуж, …я хочу быть смелою и ничего не бояться. Я не хочу по их балам ездить, я хочу пользу приносить… Я ни одного собора готического не видела, я хочу в Риме быть, я хочу все кабинеты ученые осмотреть, я хочу в Париже учиться… Я не хочу быть генеральскою дочкой…».

Наша женщина всегда была заведенным механизмом с тикающими часиками. С внешними повадками Татьяны Лариной, она вечно оставалась недооцененной, потому что протестовать — не строить, а женщина тихо строила и создавала — семью, быт, мир, жизнь. В 70-х, 80-х годах прошлого века, когда режимы, в которые заигрались мужчины, унизили и слопали этих самых мужчин и растворили их в сером компоте безрадостной повседневности, женщины пошли вперед. Они и их матери пережили войну, они могли пережить и все мужские глупости. Кинематограф тогда очень чутко вычислил образ новой героини, женщина оказалась сильнее мужчины и застоя — Вера Алентова, Татьяна Догилева, Людмила Гурченко сыграли характеры, на которых поднимался новый мир, мир сильных и любящих женщин, оказавшихся в окружении растерянных и почти беспомощных мужчин.

гурченко Актриса Людмила Гурченко в фильме «Вокзал для двоих». 1982 год Фото: Парадиз

Трагедия 90-х была даже не в том, что мир рухнул и страна продалась. Хотя и русский мужчина приучен, если что, скорее, драться до победного конца, чем торговать и выживать. Но драма была в том, что продалась женщина. До сих пор в неокрепших головах гуляют призраки сорвавших жирный куш проституток 90-х, которые были правы уже тем, что хорошо устроились. Сегодня весь гламурный Instagram набит этими куклами, верящими в Ferrari и по инерции в растаявший Куршевель.

Но выиграли всё равно те, кого не унизили ни клетчатые сумки, ни челночные ходки. Кто выжил сам и дал возможность выжить другим. Сохранил способность любить и радоваться мимозе на праздник.

Эту породу хорошо видно и сейчас, они без всяких гендерных протестов работают и зарабатывают больше многих мужчин. Многие развелись со своими скрипучими мужьями-ровесниками и повыходили замуж за молодых. Они остались женщинами, но обзавелись стальными яйцами. Но и их враг стал опаснее, теперь это даже не война, не режим и не безденежье. Это пустота.

Время всегда выцеливает своего героя и героиню. Последней большой героиней страны была Пугачева. Зря многие так окрысились на Алексея Серебрякова, который обрисовал национальный характер как «силу, наглость и хамство». Только это было модусом операнди вчерашнего дня, Аллой Борисовной условных 80-х и 90-х. Но всё стремительно ускорилось, изменились времена и задачи, и многие почувствовали, что необходимо дополнить и разбавить мрачноватую триаду эпохи выживания. Но тут-то и обнаружилась проблема, потому что Пугачева-то была талантлива и пела так, что вся страна пила и плакала, а от сегодняшних героинь не заплачешь и, в принципе, уже и не запьешь.

пугачева Певица Алла Пугачева. 1979 год Фото: ТАСС/Николая Малышева

Наша новая героиня идет в политику, где только и можно протолкнуться, оперируя силой, наглостью и хамством, и тут с боевой комплектацией всё в полном порядке, но дальше-то — сразу Бузова, Instagram, расчет и пустота. Хотя какое время, такой и спрос. Возможно, за горизонтами большой политики и наступят времена новых талантов и новых героев и героинь.

На этом фоне все разговоры скептиков о том, какого лешего 364 дня в году не замечать женщину, а потом за один праздник пытаться отработать всю карму, и за душу не берут. Слишком сильно всё изменилось в последние годы.

Что лежало плохо, женщины взяли по-тихому, что лежит хорошо — отбирают с боем. Да, не без перегибов, но, с другой стороны, возможно, и мужчинам давно пора очнуться и собраться.

В этой конкурентной игре надо не пленных брать, а выигрывать каждый день, желательно, сохраняя при этом лицо и не забывая о красоте и силе женщины ни на минуту. 8 Марта громыхнет и закончится, а нам с вами еще жить и жить. И хорошо бы в мире, согласии и любви.

Короче, с нашим праздником вас, дорогие мужчины!