Золотце мое: перед 8 Марта в России растет спрос на драгметаллы

Букеты, конфеты и духи к 8 Марта — уже не в моде. В преддверии женского праздника в стране растет спрос на золото и ювелирные изделия из него. В тройке лидеров — Махачкала, Кемерово и Саратов, показал опрос жителей крупных городов аналитиками компании «Сбербанк Управление Активами». Интерес к вложениям в драгметаллы в целом увеличивается в последние годы, отмечается в исследовании. Каждый десятый (11%) россиянин или уже инвестирует в золото, или рассматривает такую возможность. Эксперты считают такую стратегию правильной — по их мнению, от 5 до 15% активов имеет смысл вложить в драгметаллы. Тем более что на волне глобальной турбулентности из-за короновируса мировые фондовые рынки падают, а цена на золото растет.

«Не дари мне цветов»

В 10 российских городах в конце февраля — начале марта в преддверии женского праздника традиционно отмечается рост спроса на золото и ювелирные изделия из этого драгоценного металла. Чаще всего подобные подарки приобретают жители Махачкалы, Кемерова, Саратова, Екатеринбурга, Перми, Ростова-на-Дону, Красноярска, Москвы, Пензы и Владивостока. Такие данные, полученные в ходе опроса в 37 городах с населением от 500 тыс. человек, получила компания «Сбербанк Управление Активами», которая изучала отношение россиян к ценным подаркам на 8 Марта и в принципе к накоплениям в драгметалле.

Исследование показало, что 6% граждан не менее раза в год покупают или продают золото (включая украшения). Еще 5% россиян рассматривают возможность вложиться в этот драгметалл и инвестиционные инструменты, привязанные к нему. В географическом разрезе наибольший спрос (по 7% населения) на такие инвестиции отмечается в Красноярске, Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени и Хабаровске. На втором месте — Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Уфа (по 6% населения вкладываются в золото или инструменты, привязанные к нему), на третьем — Волгоград, Ижевск, Казань, Пермь, Тольятти, Томск, Ульяновск, Челябинск (по 5%).

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По данным опроса Сбербанка, мужчины инвестируют в этот актив чаще, чем женщины. Как правило, это люди 30–40 лет с высшим или послевузовским образованием и доходом значительно выше среднего. С возрастом россияне вкладывают в золото меньше: в группе от 40 до 50 лет доля инвестирующих снижается почти в три раза.

«С другой стороны, среди тех, кто интересуется вложениями в золото, намного больше молодежи до 30 лет и студентов — на них приходится более трети тех, кто заинтересован в инвестициях этого вида», — указывается в материалах Сбербанка.

Практичный презент

Прагматичный подход к подарку на 8 Марта соответствует трендам. На данный момент фондовые рынки падают из-за нестабильности, вызванной последствиями распространения короновируса. Традиционно для таких моментов растет цена на золото, которое считается «тихой гаванью» для активов. Так, с начала года стоимость драгметалла выросла почти на 4%, приблизившись к отметке $1700 за унцию, что стало рекордом за последние семь лет, отметил директор по инвестициям «Сбербанк Управление Активами» Ренат Малин.

— Золото часто выступает одним из наиболее распространенных типов вложений в защитных целях, в том числе и среди частных инвесторов, — подчеркнул он.

Покупают золото не только граждане, но и ЦБ, который в январе увеличил запасы золота на 0,3%, заметил аналитик УК «Альфа-Капитал» Артём Копылов. По его мнению, это позитивный сигнал для рынка драгметаллов.

О4 Фото: агентство городских новостей «Москва»

— Мы рекомендуем инвестировать в металлы, поскольку видим долгосрочные перспективы роста, особенно золота и серебра, — сказал аналитик.

Но здесь важно выбрать правильную стратегию, подчеркивают эксперты.

— Золото — это долгосрочные инвестиции, — пояснил инвестиционный консультант «БКС Премьер» Ян Мельничук, — если вкладывать деньги в этот актив, то нужно ориентироваться на горизонт инвестирования не менее трех–пяти лет.

Важно обращать внимание и на долю вложений в драгметаллы. По словам Рената Малина, хотя золото и является одним из наиболее надежных инвестиционных инструментов, при длинных сроках инвестирования его доля не должна превалировать в инвестпортфеле.

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По мнению Яна Мельничука, оптимально иметь в золоте 5–10% активов. Артем Копылов полагает, что доля может быть и выше — до 15%, однако важно правильно выбрать инструменты для инвестиций в драгметалл.

Физическое и производное

Золотое украшение в подарок — это приятно и красиво, однако с инвестиционной точки зрения это неудачное решение, подчеркивают эксперты.

— Отойдя от кассы ювелирного магазина, надо смириться с мыслью, что «инвестиция» автоматически потеряла в стоимости 20–30%, — напомнил представитель «БКС Премьер».

Замгендиректора «Финам» Ярослав Кабаков приводит более жесткие оценки. По его словам, сразу после покупки украшения (если это не антикварная вещь, которой более 100 лет и есть подтверждающие документы) дисконт составит 50–70% от первоначальной стоимости.

Как считает Ян Мельничук, золотые слитки более привлекательны.

— Главное достоинство — 100% защита от банкротства кредитной организации. Недостатки — уплата НДС 20%, расходы на хранение в кредитной организации, большая разница между ценой покупки и продажи, — подчеркнул эксперт.

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С точки зрения физического золота наиболее привлекательный — инвестиционные монеты, уверен Ярослав Кабаков.

Можно вложиться в золото и через обезличенные металлические счета, но они также не лишены недостатков.

— При выборе этого инструмента нужно уплачивать НДФЛ, комиссию при закрытии. Также учитывайте большую разницу между ценой покупки и продажи, — объяснил Ян Мельничук.

Основной риск таких вложений — отсутствие страхования, поэтому если банк обанкротится, можно потерять всё, отметил эксперт.