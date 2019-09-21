Блестящий актив: банки втрое увеличили покупку золота

Денежно-кредитная политика ФРС и ЕЦБ разогрела рынок золота — глобальный спрос на драгоценный металл растет на опасениях рецессии в западных странах. Так, за первые восемь месяцев этого года банки увеличили вложения в золото почти в три раза — до 291,8 млрд рублей, говорится в данных ЦБ . Российские банки наращивают запасы, поскольку ожидают нестабильность на мировых финансовых рынках и предпочитают меньше вкладывать в бумаги других стран. К тому же после отмены НДС на золото и сокращения ставок по вкладам ожидается, что у граждан вырастет интерес к формированию сбережений в драгметаллах. Так что финансовые организации уже начали готовиться к увеличению потребительского спроса на золото , считают эксперты.

Золотое время

За январь–август российские кредитные организации увеличили вложения в драгоценные металлы и камни в 2,7 раза до 291,8 млрд рублей, следует из данных Банка России, которые проанализировали «Известия». В масштабах всего сектора эта доля небольшая — 0,34%, но год назад она составляла 0,22%, посчитали для «Известий» аналитики «БКС Премьер». По золоту есть растущий тренд, поскольку это лучший защитный актив, говорят эксперты, и мировые ЦБ также наращивают позиции по этому металлу.

камни Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Активное увеличение глобального спроса на золото наблюдается с начала лета, и связано оно с изменениями денежно-кредитной политики США и ЕС, а также с опасениями потенциальной рецессии в западных странах , отметил руководитель дирекции валютно-финансовых операций Альфа-банка Александр Красный. ФРС за этот период дважды снижала ставку, и сейчас она составляет 1,75–2%. ЕЦБ в сентябре опустил процент по депозитам с –0,4% до –0,5%.

Из-за этого доходность по гособлигациям некоторых стран, включая Германию, Францию и Японию, ушла еще ниже в негативную зону, и число выгодных инструментов для инвестиций сократилось. Крупные покупатели золота — центробанки, которые держат в нем часть резервов . С января этот актив подорожал почти на четверть — до $1505 за унцию.

Дальнейший интерес зависит прежде всего от глобальных факторов, добавил Александр Красный. В случае усугубления торгового конфликта США с Китаем и сохранения политики снижения ставок уже в первом полугодии 2020-го унция может стоить более $2 тыс.

Металл в банках

Банки покупают драгметалл у золотодобывающих компаний, не имеющих лицензии на операции с ним. Но хранить большие запасы для кредитных организаций смысла нет, они продают всё сразу или ЦБ, или на экспорт, объяснили «Известиям» аналитики. По их словам, сделки с регулятором менее хлопотные, но, если его аппетит сокращается, металл идет на внешний рынок.

Добыча золота в России растет, и физически его становится больше , рассказал эксперт-аналитик «Финама» Алексей Калачев. Например, компания «Полюс», крупнейший золотодобытчик, в прошлом году увеличила производство на 13%, а в первом полугодии 2019 года — на 16%. Некоторые банки — тот же ВТБ — имеют выход на международные рынки, но до 80–90% золота скупает ЦБ, замещая им вложения в казначейские облигации США, добавил он.

добыча Рабочие на обогатительной фабрике золотоносного рудника Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Сейчас Банк России проводит политику, стимулирующую экспортные продажи, отметила стратег Сбербанка по операциям на товарно-сырьевых рынках Мария Красникова. По ее словам, некоторые игроки пытаются переориентироваться на внешние рынки, и потому краткосрочно аккумулируют у себя запасы.

Нужно учитывать и фактор сезонности , рассказал инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин. Больше всего золота банки аккумулируют в конце лета или начале осени, на это время приходится пик добычи металла. Однако сейчас кредитные организации преследуют и стратегические цели, покупая этот актив, добавил он, например, для защиты капитала.

— Пока идут мировые торговые войны, пока сырье раскачивает, как на качелях, в инвестиционном мире устойчивым остается интерес к безопасным активам , — пояснила старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. — Поэтому банки могут преподносить инвестиции в золото своим клиентам как механизм страхования рисков.

Динамика вложений банков в драгоценные камни и металлы испытывает существенное влияние изменения рыночных цен на эти активы, отметил ЦБ РФ.

Минус 20%

Летом 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, отменяющий НДС на инвестиции в золото. Это увеличит спрос со стороны граждан на слитки , полагает управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков. Банки формируют запасы заранее, поскольку получение металла из хранилищ и распределение по точкам продаж требуют времени.

Подобный актив сейчас очень интересен инвесторам, в том числе гражданам, сходятся во мнении аналитики. Спрос на золото традиционно высок, когда снижаются ставки по депозитам, а сейчас именно такое время, объяснил аналитик департамента операций на финансовых рынках СМП Банка Константин Фенченко. Отмена НДС на покупку слитков активизирует спрос частных клиентов, поскольку это будет альтернативой наличной иностранной валюте, отметил вице-президент банка ФК «Открытие» Алексей Зайцев. Банки без труда удовлетворят возросший спрос, даже если он увеличится в несколько раз, уверены банкиры.

золото Фото: Global Look Press/Hannelore Foerster