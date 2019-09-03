Озолотиться на «машине времени»: в России запустили крупнейший автоклавный перерабатывающий завод

Самый мощный в России автоклавно-гидрометаллургический завод по переработке упорных руд золота в Амурской области запустили на полную мощность 3 сентября. Предприятие работает на технологии, которую условно можно назвать машиной времени для золота. Она закладывает основу на десятилетия вперед с учетом иссякающих запасов так называемого легкого металла. Подробнее читайте в материале «Известий».

Кнопка «пуск»

Покровский автоклавно-гидрометаллургический комбинат (АГК) был запущен на V Восточном экономическом форуме, 3 сентября. В торжественной церемонии по видеоконференцсвязи принял участие полпред президента в ДФ Юрий Трутнев. Она прошла на набережной Дальневосточного федерального университета на острове Русский.

Предприятие добывающего холдинга «Петропавловск» стало вторым по счету автоклавом в России и первым по мощности. Выйдя на полную мощность, за сутки комбинат будет перерабатывать 1,3 тыс. т золотосодержащего концентрата. Гидрометаллургический автоклав, который уже работает в городе Амурске Хабаровского края, справляется с объемом вдвое меньше.

Новые запасы

Такой способ добычи золота, как «автоклавное выщелачивание упорных золотосодержащих материалов», востребован, поскольку запасы «легкого золота» иссякают. Так происходит и на месторождениях компании «Петропавловск». Рудник Покровский, на месте которого и построен одноименный комбинат, отработал 20 лет и дал более 60 т металла.

Но на этом запасы не закончились, остается упорное золото, которое нужно извлечь из сульфидных материалов. Традиционным методом его невозможно добыть, для этого применяются такие технологии как бактериальное выщелачивание, ультратонкое измельчение или обжиг. Холдинг «Петропавловск» (в пятерке крупнейших российских золотодобытчиков) выбрал автоклавную технологию, с помощью которой, по подсчетам международной компании Global Research in Mining, перерабатывается 60% упорного сырья.

Чтобы освоить автоклавную технологию, золотодобывающий альянс в 2008 году создал научно-исследовательский центр «Гидрометаллургия». Его возглавил Яков Шнеерсон, который более 40 лет занимается автоклавными процессами.

Фото: пресс-служба компании «Петропавловск»

«Мы приступили к проекту Покровского АГК около 10 лет назад издалека — создали научно-исследовательский центр в Санкт-Петербурге, который объединил ведущих специалистов по этой проблематике. Далее мы создали опытное производство и пилотный автоклав в Благовещенске для моделирования сложных физико-химических процессов в полупромышленном масштабе», — рассказал во время церемонии запуска сооснователь группы «Петропавловск», председатель совета директоров одноименной УК Павел Масловский.

Скачок на тысячелетия

Автоклав — это своеобразная машина времени для добычи золота. Процесс, который в естественной природе длится тысячелетия, ускоряется сокращается в миллионы раз — до 30 минут. В природе золото, которое заключено в сульфиды, становится неупорным после многолетнего влияния различных атмосферных явлений.

В автоклаве этот процесс имитируется следующим образом. Измельченный концентрат заключенного в сульфид золота помещается в сосуды под высоким давлением. Температуру поднимают до 225 градусов, а после подают кислород, в результате чего сера окисляется, а золото «освобождается».

Запас сил

Инвестиции в Покровский АГК и флотационный комбинат составили около 16 млрд рублей. Теперь рядом со старой фабрикой, которая продолжила работу в составе автоклавного комплекса, на территории рудника располагается четыре автоклава. При возведении ПАГК использовалось самое передовое оборудование более чем из 20 стран, в том числе продукция финского производителя Outotec. «В проектирования и изготовления оборудования участвовали больше сотни подрядчиков со всего мира», — отмечает Масловский.

Управление автоклавным производством максимально автоматизировано. Им руководят четверо инженеров и операторов из диспетчерской. Перед началом работы все специалисты прошли тренировки на симуляторе, разработанном научно-исследовательским центром совместно с сотрудниками IT-департамента компании. С помощью симулятора, который имитирует большой автоклав, отрабатываются, в частности, возможные аварийные ситуации. Готовят специалистов на базе Покровского горного колледжа. Всего рабочих мест будет порядка 600, многие из них заняты бывшими сотрудниками Покровского рудника.

Первый слиток золота на ПАКГ получили в конце 2018 года, когда были запущены в эксплуатацию первые два автоклава. Вес «исторического» слитка составил более 17,5 кг. С того момента там было получено 2 тонны золота (по данным на конец июля). В запасе предприятия — порядка 300 тонн упорного золота.

«В мировой практике предприятиям требовалось по два-три года, чтобы добиться необходимого извлечения золота и проектной производительности. Наш опыт уникальный — мы вывели автоклавы, начавшие работать в декабре, на технологический режим практически мгновенно, — подчеркивает председатель совета директоров холдинга. — Я считаю, во многом это благодаря тому, что мы вложились в науку — и она нас не подвела».

Производственная мощность комбината — до 500 тыс. концентрата в год. Комбинат будет перерабатывать сырье в первую очередь со своих рудников: Пионерского и Маломырского. Первую линию мощностью 3,6 млн руды в год на Маломыре запустили в июле прошлого года. Флотационный комбинат на Пионерском руднике планируется запустить во втором полугодии 2020 года, сообщили в компании.

В ближайшее время полной загрузки предприятия концентратами с месторождений «Петропавловска» не предвидится. В прошлом месяце завод взял на переработку первую партию от сторонних производителей. В ближайшие годы с учетом истощения запасов легкого золота ситуация, однако, может резко изменяться.

«Какой будет рынок концентратов, непонятно, — мы сейчас конкурируем с Китаем. Однако в нашем правительстве звучат идеи ограничить продажу концентратов в КНР, чтобы в первую очередь загрузить российские мощности. Надеюсь, такое решение будет принято», — отмечал ранее председатель совета директоров «Петропавловска».

Задел для Дальнего Востока

Из 17,5 т рудного золота, которые были добыты в регионе в 2017 году, 13,6 т приходится на «Петропавловск». В прошлом году в Приамурье добыли 14,2 т рудного золота, 11,5 т — у «Петропавловска». Это меньше, чем годом ранее, но зато уже в этом году в связи с запуском АГК ожидается рост.

К хорошему результату располагает то, что в августе цены на золото держались на шестилетнем максимуме на отметке порядка $1,5 тыс. за унцию. Положительную динамику показывает спрос на этот драгоценный металл: по подсчетам Всемирного совета по золоту, во II квартале он вырос на 8%.

Власти Приамурья освободил золотодобытчика от уплаты налога на добычу полезных ископаемых, чтобы ускорить строительство объекта. Губернатор Амурской области Василий Орлов отмечал, что при этом только от налога на имущество организаций и на прибыль бюджет региона будет ежегодно получать от Покровского АГК до 600 млн рублей.

«Приамурье входит в число регионов — лидеров по добыче золота в России. Но сегодня на ключевых месторождениях практически исчерпаны запасы так называемого легкого золота, которое извлекается традиционными методами. Поэтому автоклав — будущее амурской золотодобычи», — подчеркивает глава региона Василий Орлов.