Названы регионы с самыми большими займами на подарки к 23 Февраля

В преддверии 23 Февраля чаще всего микрозаймы для покупки подарков оформляли жители Московского региона и Санкт-Петербурга, средняя сумма займа составляет 10–11 тыс. рублей. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на исследование финансового маркетплейса «Юником 24».

Также микрозаймы на подарки часто брали в Екатеринбурге, Краснодаре и Татарстане. При этом большинство опрошенных (70%) отметили, что на данные цели потратят не всю сумму займа, а лишь треть или половину.

Согласно исследованию, 80% россиянок будут дарить подарок любимому человеку или супругу, 8% — сыну, по 5% — отцу и внуку. Еще 2% опрошенных женщин подготовили подарок для любовников.

Наиболее популярными подарками оказались строительные материалы, техника, спортивные товары, алкоголь, парфюмерия, а также билеты на спортивные мероприятия и в туристические поездки, уточняет «Газета.ру».

Как показал опрос ВЦИОМа, мужчины хотели бы получить на 23 Февраля от женщин их внимание. Также желанными подарками оказались автомобиль, путевка на отдых, а также квартира или дом. Большинство женщин, в свою очередь, готовят праздничный ужин либо планируют подарить парфюмерию, косметику, бижутерию.

При этом наиболее популярными подарками на 23 Февраля являются пена для бритья и дезодорант, говорится в исследовании сервиса объявлений «Авито».