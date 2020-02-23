Прямой эфир

Жители Алеппо поздравили российских военных с Днем защитника Отечества

0
Фото: скриншот с видео
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Алеппо и жители одного из наиболее пострадавших от боевых действий районов города, Банизайд, поздравили российских военных с Днем защитника Отечества, сообщает 23 февраля РЕН ТВ.

Идлибские соколы: к чему ведет новое обострение конфликта в Сирии
Удары российских ВКС не допустили боевиков в один из стратегически важных городов республики

Это произошло во время доставки продовольственной помощи нуждающимся, организованной российским Центром по примирению враждующих сторон в Сирии. Всего в район привезли 250 наборов с сахаром, рисом, мукой, чаем, сгущенкой и хлебом.

«Хочу поздравить наших русских друзей с профессиональным праздником Дня защитника Отечества. Помощь российских военных нельзя недооценить, им благодарны все жители и нашего города, и провинции, и страны», — сказал вице-мэр города Алеппо Абду Салам Ашшехаби.

Также чиновник пожелал россиянам «мира и благополучного возвращения домой».

Кроме того, российских военных поблагодарили и мирные жители района. Они подчеркнули свою признательность россиянам за «всё то, что они сделали для нас и продолжают делать», и пожелани всего наилучшего.

22 февраля стало известно, что в сирийском Алеппо началось восстановление элитного района Захра, после того как боевики бежали из него далеко на северо-запад. На освобожденной территории ремонтируют дома и стригут деревья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Крупнейший в Сирии завод медикаментов возобновил работу
Аэропорт Алеппо впервые за восемь лет принял пассажирский самолет

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020