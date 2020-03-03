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Флорист назвала простые способы для ухода за букетами цветов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова рассказала о том, что поддержать жизнь и свежесть в цветочных букетах после праздника поможет водка и минеральная вода. Советы эксперта публикует 3 марта сайт радио Sputnik.

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Для достижения благоприятного эффекта в вазу необходимо добавить минеральную воду вместо привычной проточной. Углекислый газ в минералке наряду с косым срезом и чистой вазой поможет продлить жизнь для свежих цветов, поясняет флорист. При этом для сохранения свежести орхидей Сафронова посоветовала добавлять немного алкоголя - буквально 20 грамм водки на вазу.

Специалист также развеяла мифы о добавке к цветам отбеливателя и аспирина, которые лишь усугубят состояние букетов. Сахар, по ее словам, является питательной средой для размножения бактерий, которые способны убить растение, вопреки расхожему суждению о том, что он способен подпитывать цветок. Также не рекомендуется ставить букет на сквозняке или у батареи. Эксперт добавила, что расположение цветов рядом с фруктами может неблагоприятно сказаться на жизни растения из-за газов, которые выделяют многие плоды.

В конце февраля Валентина Сафронова рассказала о том, что люди устали от статусных и важных букетов и все больше отдают предпочтения подснежникам, крокусам и тюльпанам.

Другие эксперты также назвали самые популярные цветы среди россиян на 8 Марта.

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