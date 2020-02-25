Россиянам напомнили о длинных выходных в марте

В начале марта россиян ждут три выходных дня подряд в честь Международного женского дня 8 Марта. Об этом 25 февраля пишет «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на сообщение Роструда.

Так, выходными днями будут 7, 8 и 9 марта. Понедельник, 9 марта, будет выходным, поскольку в 2020 году Международный женский день выпадает на воскресенье. Рабочими же будут четыре дня — с 10 по 13 марта, уточняет НСН.

Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае — с 1 по 5 мая, потом — с 9 по 11 мая, пишет РИАМО.

19 февраля Роструд рассказал о порядке оплаты предпраздничных выходных. Так, 6 марта не будет сокращенным рабочим днем, поскольку не предшествует непосредственно празднику. Работодатели могут принять решение о введении дополнительного выходного перед праздниками, но это может отразиться на заработной плате сотрудников.