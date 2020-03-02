Эксперты назвали самые популярные цветы на 8 марта

Розы являются самыми популярными цветами, которые дарят женщинам на 8 марта. На втором месте расположились тюльпаны, а самыми непопулярными стали мимозы.

Как сообщили «Известиям» в Федеральной таможенной службе (ФТС), цветы к международному женскому дню в Россию привезли из 10 стран. Больше всего их поступило из Латвии, Нидерландов и Сербии. Самый высокий спрос в этот период на розы (45%), тюльпаны (25%) и хризантемы (15%), а мимозы оказались на последнем месте (1%).

Отмечается, что продажи цветов в праздничные дни вырастают более, чем десять раз.

«В этот году к 8 Марта цены на розы, хризантемы и прочие цветы вырастут на 10-15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это значительное повышение связано с плохими погодными условиями в Южной Америке <…> На тюльпаны цены должны остаться на уровне прошлого года. Но, если кто-то и решит их повысить, то не более чем на 5%», — рассказал «Известиям» член Совета директоров Ассоциации «Теплицы России» Александр Литвиненко.

Он отметил, что на стоимость цветов также влияет то, что к празднику необходимо вырастить и реализовать большой объем продукции в очень короткие сроки. Для этого требуется дополнительные посадочный материал, производственные и складские помещения.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 3 марта.