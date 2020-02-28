Опрос показал число работающих 23 февраля и 8 марта россиян

Большинство россиян отдыхают на 23 февраля и 8 марта, 23% — работают. Это следует из результатов исследования «Авито Работа», которое в пятницу, 28 февраля, оказалось в распоряжении «РИА Новости».

Опрос проводился в феврале 2020 года среди людей старше 18 лет, в нем принимали участие 5 тыс. человек.

В то время как работают 23% россиян, 64% — отдыхают, еще 13% затруднились ответить. При этом женщины, не работающие в эти праздничные дни, составляют большую часть.

Более половины участников опроса (52%) рассказали, что на выходных они будут отдыхать дома, 47% предпочитают прогулки и культурные мероприятия, 25% — будут делать домашние дела, 8% — собираются путешествовать по России, 2% — поедут за границу.

Кроме того, почти половина россиян (45%) ответили, что хотели бы четырехдневную рабочую неделю, а 40% респондентов — что оставили бы пятидневную рабочую неделю. 10% заявили, что им все равно, какая продолжительность рабочей недели, а 5% затруднились на вопрос.

Ранее исследование показало, что день защитника Отечества отмечают чуть более чем в половине компаний (53%), а Международный женский день 8 Марта в корпоративном формате празднуют в двух третях компаний (62%).