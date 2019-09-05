«Отличные макароны делают отнюдь не в Италии»

Роскачество готовит новые исследования товаров массового потребления — организация проверит самые популярные у россиян клубничные йогурты . Специалисты оценят не только их свойства, но и пользу для здоровья. Также в этом году она намерена протестировать рынок дизельного топлива. Об этом «Известиям» на Восточном экономическом форуме рассказал глава Роскачества Максим Протасов.

— Одно из главных направлений деятельности Роскачества — проверка продуктов питания, а также товаров, входящих в потребительскую корзину. Наверняка при этом вы ориентируетесь на предпочтения покупателей. Какие основные тенденции вы могли бы выделить сейчас в желаниях россиян?

— Мы работаем для потребителей. Конечно, нам важно слышать и точно понимать, что их интересует. Например, в каких товарных категориях, по их мнению, есть проблемы. Чего они боятся, а чего просто не знают. Кстати, для этого в настоящее время мы запускаем достаточно уникальную для нашей страны онлайн-панель, которая позволит потребителям постоянно задавать вопросы, анализировать их мнения, предпочтения . Конечно, мы будем реагировать на эти данные, учитывать эту информацию. Например, выстраивая нашу политику, формируя план исследований и рекомендации.

Наше первое пробное исследование мы провели с коллегами из «Ромира», они задавали гражданам разные вопросы и получили очень интересные ответы. Мы, например, увидели рост количества потребителей, которые анализируют срок годности продуктов. С одной стороны, это положительный факт: люди интересуются товарами, которые покупают. С другой, это некий показатель для нас, что существуют дополнительные риски. Мы видим, что в цепочке движения товара от производителя до полки проблем нет. Но в итоге товар может быть просроченным, испорченным.

— Тем более таких инцидентов стало очень много.

— Сейчас для нас важно сосредоточиться на этой проблеме. Если же смотреть, какие категории товаров больше всего интересуют наших потребителей, то это традиционно товары для детства. В этой категории мы стараемся исследовать всё больше и больше продуктов. В настоящее время мы завершаем анализ детской воды. Существует потребительский страх, что та же самая «взрослая» вода льется в одну бутылку в первую смену, а в вторую на тару просто клеят этикетки для детской продукции . Мы хотим понять, действительно ли это так, соответствуют ли продукты повышенным требованиям, законодательно установленным для детской воды.

В ближайшее время мы запускаем исследование клубничных йогуртов . Этот продукт, который просили и родители, и дети. Нам важно будет понять, что содержится в нем: клубника или нет, сколько в йогуртах сахара, идет ли этот продукт на пользу. Именно такие пограничные вопросы всё больше задают потребители.

— Роскачество предлагало обязать производителей подтверждать документально наличие на упаковке таких свойств как, например, «горный мед» или «целебная вода».

— Мы занимаемся проектом «честная этикетка» и хотим, чтобы каждое слово, написанное производителем на продукции, было подтверждено. У нас в техническом регламенте о маркировке написано, что изготовитель может на упаковке давать обещания, сообщать о дополнительных потребительских сведениях. Но не указано, какой есть порядок подтверждения таких сведений. Например, мы видим, что на воде написано: «целебная», омолаживает на 20 лет, очень полезна. Этикетка — чудо работы маркетологов, они большие молодцы. Но за каждым словом должно что-то стоять.

Во многих странах мира в законодательстве прописано, какой режим сертификации существует для каждого из подобных названий. Если написано, что этот товар полезен для здоровья, проведи клинические испытания и на широких рядах покажи, что это так. Если сказано, что продукция из ключевой воды, то покажи этот ключ и подтверди, как вы эту воду оттуда наливаете. Про мед то же самое. Когда Роскачество исследовало эвкалиптовый мед, то мы не нашли в нем пыльцы, понятно, что это было маркетинговое заявление . Поэтому мы обратились с подобным предложением к курирующему вице-премьеру Алексею Гордееву и надеемся, что правительство поддержит нас, даст соответствующее поручение.

— А кто будет проверять производителей?

— Если мы говорим об изменении технического регламента о маркировке, то это, с одной стороны, зона ответственности Роспотребнадзора. С другой стороны, это Роскачество.

— Как вы оцениваете качество российских товаров по сравнению с зарубежными. В какой категории мы опережаем коллег?

— Для нас самое важное, чтобы российский потребительский рынок был честным и качественным. В этом смысле мы исследуем любые товары, специально не смотрим, российский это товар или приехал из соседней страны. Если мы исследуем женскую обувь, то мы смотрим всю женскую обувь на полке. Для нас самое важное при проведении веерного сравнительного испытания — какой бренд качественный, какой обманывает потребителя. Мы можем видеть, что в каких-то категориях отечественные компании повышают качество, конечно, нам это приятно.

Роскачество является оператором российского знака качества, выдает его только лучшим товарам. Конечно, мы видим, в каких категориях претендентов на отечественный знак качества больше. И действительно, нам есть чем гордиться. Могу сказать, что в масложировой продукции разного плана — в масле, в продуктах переработки, в майонезе — есть товары отличного качества . Мы крупные производители и экспортеры в этой отрасли.

Если мы берем продукцию других отраслей, то, к примеру, видим, что отличные макароны делают отнюдь не в Италии . Это факт: везде можно сделать хорошие макароны из качественных сортов пшеницы на отличном современном оборудовании и с правильными технологиями. Мы подтвердили этот тезис: проверили российские и итальянские макароны из твердых сортов. Ни органолептические, ни лабораторные исследование не показали разницу в пользу итальянского продукта в случае, когда российские товары были сделаны качественно . Не все, конечно. Но тем, кому Роскачество дало высокий рейтинг и знак качества, точно есть чем гордиться.

— В других сегментах рынка есть такие примеры?

— Во всех категориях, которые мы исследовали, находим настоящие жемчужины. Совершенно точно, мы никогда не скажем: все молодцы. Потому что надо говорить либо правду, либо никак. Мы точно знаем, кто лучше, мы даем им высокий рейтинг и готовы их рекомендовать. А остальные должны тянуться за ними.

Вы знаете, с прошлого года Роскачество совместно с Минсельхозом и Минпромторгом проводит широкую уникальную работу, создаем винный гид . Такие же винные гиды существуют во Франции, Латинской Америке и Испании, во всех винодельческих державах. А мы начинающая в этом плане винная держава. И есть напитки, которыми можно гордиться.

— В прошлом году вы проводили исследование бензина, из 60 образцов семь показали несоответствие техническим регламентам. Какие-то меры были приняты по итогам вашего исследования. Планируете ли вы и в этом году проводить повторное?

— Роскачество — инструмент мягкой силы, работает информационно. Оно говорит потребителям: на этой заправке не покупай, этому верь, этому нет. Если речь идет о товарах: эта марка тебя обманывает. Надзорный орган, в данном случае Росстандарт, уже имеет возможность предпринимать свои меры. Здесь, если вспоминать ту пробную проверку, о которой вы сказали, то по всем семи случаям ведомство приняло серьезные эффективные действия. Коллеги могут, кроме административных штрафов, еще и вменять оборотные. Это достаточно серьезный инструмент влияния на рынок.

Если отвечать на ваш вопрос о том, что дальше. Выходя на новую категорию, мы учимся, дальше начинаем этот опыт тиражировать. В этом году тоже совместно с коллегами из Росстандарта мы запустили такой же пилот по дизелю. Здесь будет широкая линейка исследования: и примеси, и зольность . Это действительно, изучение качества дизеля. Мы начали с одной области, в которой граждане региона сами рекомендовали нам заправки. Я думаю, что сам факт проведения этой работы повлиял на улучшение качества дизельного топлива. Но результаты этого исследования мы должны свести к октябрю. Тогда же будет известно о тех действиях, которые предпримет Росстандарт по фактам, полученным от нас.

— С 2020 года вступает в силу закон об органической продукции. Также сейчас разрабатывается закон об экологически чистой продукции. Эти понятия очень близки, целесообразно ли вводить их, не будет ли путаницы для потребителей?

— Самую главную вещь вы сказали, действительно, у потребителя не должно быть путаницы. Каждое определение должно содержать какую-то суть. Смешения понятий быть не должно, а сейчас это происходит. Мы видим, что на полках присутствуют одновременно «органик», «био», «эко», «зеленая» продукция. Во всех этих видах продукции мы производим хорошие товары, которые подойдут не только российскому гражданину, но и зарубежному.

В мире есть два термина в отношении продукции, которую производят предельно натуральным образом без использования пестицидов, антибиотиков — это «органик». В Европе это называется «био», в Америке — «органик», в России — «органический продукт». На базе Роскачества создан сертификационный центр, мы занимаемся подготовкой организаций и тестируем органическую продукцию. В самое ближайшее время мы запускаем отдельное исследование таких продуктов.

Теперь, если мы говорим о термине «эко»: Минсельхоз ведет работу по подготовке федерального закона во исполнение поручения президента о семействе «зеленой» продукции. Что это такое? При ее производстве минимизируется ущерб природе, окружающей среде. Сейчас Роскачество готовит семейство таких «зеленых» стандартов, и речь идет не только про продукты питания. Во всем мире есть «зеленый» текстиль, «зеленые» удобрения. Это не органика. Органика — это лучший пример «зеленой» продукции . Она не только минимизирует ущерб природе, но и соответствует очень строгим требованиям. За счет этого не наносит ущерб потребителям. Потому что он совершенно точно знает, что этот продукт натуральный.

— А к какой категории мы можем отнести фермерский продукт?