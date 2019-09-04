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Роскачество предложило внедрить систему «честной этикетки» воды

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Фото: ТАСС/Елена Афонина
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Глава Роскачества Максим Протасов заявил, что ведомство предлагает внедрить систему «честной этикетки» воды, вся информация на которой будет подтверждаться. Об этом он сообщил в среду, 4 сентября, на Восточном экономическом форуме, пишет «РИА Новости».

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«По многочисленным запросам граждан мы завершаем исследования детской питьевой воды, также хотим посмотреть внимательно на лечебные виды воды. Предложение, с которым мы обратились к вице-премьеру [Алексею] Гордееву, и надеемся, такое поручение правительством будет дано, — это важная и объемная тема «честной этикетки» воды», — объяснил Протасов.

По его словам, необходимо подтверждать происхождение воды. Например, если написано, что она из горного источника, это обязательно должно проверяться, как с российской, так и с иностранной продукцией.

3 сентября Роскачество предложило ограничить вольное использование маркировки продуктов метками «эко», «био» и «фермерские».

Пятый Восточный экономический форум проходит 4–6 сентября во Владивостоке. В программу включено более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, бизнес-завтраки, круглые столы и бизнес-диалоги.

Традиционно центральным событием ВЭФа станет пленарная сессия, в которой примут участие президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.

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