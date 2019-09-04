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Глава Роспортебнадзора напомнила о старте вакцинации против гриппа

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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В России стартовала вакцинация против гриппа, об этом напомнила в интервью «Известиям» глава Роспотребнадзора Анна Попова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), начавшего работу во Владивостоке в среду, 4 сентября.

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По ее словам, в рамках мероприятий, проводимых на ВЭФе, привиться от опасного вируса можно на стенде Роспотребнадзора, где есть специальный прививочный кабинет.

«Я бы хотела отметить, что значимость прививки нельзя недооценивать и по данным экспертов ученых 20–30 лет — дополнительных лет жизни — подарила вакцинация популяции населения на земном шаре», — отметила Скворцова. В России с момента начала вакцинации с 1996 года и по 2018 год заболеваемость гриппом снизилась в 196 раз, обратила внимание Попова.

В текущем году за счет бюджета запланировано привить 45% россиян. «Ежегодно всемирная организация здравоохранения предлагает набор актуальных штаммов, которые следует включить в вакцину текущего года», — сказала глава ведомства.

В РФ, как и в большинстве стран, в вакцину включались 3 вируса, но в настоящее время российскими учеными выведена в производство вакцина с 4 вирусами. Данную четырехвалентную прививку рекомендовано делать работникам поликлиник и больниц, сотрудникам образовательных учреждений, добавила Попова.

По словам главы Роспотребнадзора, меры профилактики гриппа по-прежнему остаются актуальными, ношение масок в опасный эпидемиологический сезон стало нормой.

«Итак, сегодня стартует прививочная компания против гриппа в России, мы приглашаем всех сделать прививку и защитить себя и своих близких от такого тяжелого, опасного осложнениями известного заболевания, как грипп», — указала Попова.

Также она указала на сложную ситуацию с заболеваемостью корью в странах Европы, государствах Азии и Америки. В России прививки от этой опасной болезни получили 92% населения.

Говоря о причине отравления продюсера Бари Алибасова и итогах проверки Роспотребнадзора, она напомнила о судебных разбирательствах по данному делу. «Все документы будут только там», — сказала она, не приведя подробностей и итогов проверки ведомства.

Пятый Восточный экономический форум проходит 4–6 сентября во Владивостоке. В программу включено более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, бизнес-завтраки, круглые столы и бизнес-диалоги.

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