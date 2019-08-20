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Скворцова рассказала о достижениях в рамках нацпроекта «Здравоохранение»

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Министр здравоохранения России Вероника Скворцова в своем докладе сообщила, что три целевых показателя национального проекта «Здравоохранение» на 2019 год достигнуты с опережением плана. Она представила доклад 20 августа в ходе совещания по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения.

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«По оперативным данным за шесть месяцев 2019 года, реализация проекта идет в соответствии с планом. Три целевых показателя (младенческая смертность, доля медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели» и организация каналов связи со страховыми представителями) демонстрирует опережение плана», — приводит ТАСС выдержку из текста.

Ранее 20 августа российский лидер Владимир Путин в ходе этого же совещания счел справедливыми жалобы россиян на первичное звено здравоохранения. По его словам, необходимо найти эффективные способы решения проблем, имеющихся в этой сфере.

В свою очередь Скворцова рассказала, что нехватка врачей в системе первичной медико-санитарной помощи в России составляет 25 тыс. специалистов. В сегменте среднего медицинского персонала не хватает 130 тыс. человек.

На совещании она сообщила, что в системе работает более 305 тыс. врачей. Несмотря на то что с 2014 года число медиков выросло на 4 тыс., более 25 тыс. специалистов не хватает.

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