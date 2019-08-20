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Минздрав РФ предложил обеспечивать жильем работников поликлиник в регионах

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что ведомство предлагает обязать регионы обеспечивать медицинских работников первичного звена и скорой помощи социальным пакетом, в который будут входить жилье, приоритет для поступления их детей в ясли, детские сады, школы. Об этом во вторник, 20 августа, сообщает ТАСС.

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«Особую значимость имеет закрепление обязательств регионов по обеспечению медиков служебным жильем, в том числе передача служебного жилья через несколько лет работы (передача в собственность через приватизацию — ред.)», — отметила Скворцова в ходе совещания по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения.

Глава министерства считает, что необходимо предусмотреть возможность приоритетного поступления для детей медицинских работников в ясли, детские сады и школы.

На совещании также присутствовал российский лидер Владимир Путин, который заявил, что граждане России справедливо жалуются на качество первичного звена здравоохранения. По его словам, необходимо найти эффективные способы решения проблем, имеющихся в этой сфере.

В конце июля сообщалось, что Минздрав России предлагает материально поощрять докторов за выявление онкологических заболеваний у пациентов во время диспансеризации и профилактических осмотров. В соответствующем законопроекте отмечается, что врачи-терапевты, фельдшеры, ответственные за организацию и проведение диспансеризации и профосмотра, а также медицинские работники, которые назначили диагностические исследования и своевременно установили диспансерное наблюдение за пациентом с онкозаболеванием, будут получать выплаты в размере 500 рублей

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