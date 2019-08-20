Минздрав России назвал опасный объем талии

В Минздраве России назвали объем талии, при котором повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Он превышает 80 см у женщин и 94 см у мужчин, пишет «РИА Новости».

Эксперты ведомства утверждают, что снизить риск помогут отказ от курения, ежедневные занятия умеренной физической активностью хотя бы по 30 минут в день, а также употребление в пищу не менее 500 г овощей и фруктов каждый день.

Кроме того, следует помнить о рекомендованной суточной норме соли — не более 5 г в сутки.

Развитием инсульта и инфаркта грозит повышенный уровень артериального давления — от гипертонии страдают до 40% женщин и до 48% мужчин, отмечает «Газета.ру».

Американский диетолог Сара Шенкер полагает, что при повышенном давлении следует употреблять моцареллу, тофу или козий сыр — в них мало соли, от которой гипертоникам приходится отказываться, зато много полезных микроэлементов.