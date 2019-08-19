Британец узнал причину кашля и умер через 16 дней

Британец Тревор Уокер, игнорировавший два месяца кашель, скончался через 16 дней после того, как узнал его причину, пишет Daily Mirror.

Как рассказали родственники Тревора, вся семья была уверена, что он простудился, однако врачи диагностировали у 56-летнего мужчины рак кишечника. Болезнь распространялась очень быстро и кашель стал свидетельством того, что рак достиг легких.

После осмотри медики заявили, что жить Тревору осталось три недели. Он скончался спустя 16 дней.

«Со дня, когда ему был поставлен диагноз, до дня, когда он умер, было всего 16 дней. Было очень тяжело видеть, как он быстро угасает. Он стремительно похудел и не мог пройти даже до кухни», — рассказала вдова Уокера.

Она отметила, что супруг всегда вел здоровый образ жизни, не курил более 30 лет и не пил. Кроме того, он был футбольным арбитром и часто бегал.

По ее словам, помимо кашля других симптомов опасной болезни не было.

10 августа специалисты назвали самые первые симптомы рака легких.