Названы первые симптомы рака легких

От рака легких в течение двух лет умирают порядка 87% больных. При этом диагностика опасного заболевания на ранних стадиях повышает шансы на излечение. Специалисты назвали самые первые симптомы рака легких, пишет Медикфорум.

Врачи советуют насторожиться при беспричинном появлении сухого кашля. В случае, если человек уверен, что кашель не является следствием простуды, аллергии или другого заболевания, стоит пройти обследование на рак.

Вторым симптомом онкозаболевания может стать осиплость и боли в грудной клетке.

Также о раке легких может свидетельствовать беспричинная температура на уровне 37-37,5 градусов.

9 августа онколог перечислил семь симптомов развития рака.