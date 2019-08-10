Прямой эфир

Ученые нашли связь между группой крови и развитием рака

0
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Реже всего онкологии подвержены люди с первой группой крови. К такому выводу пришли шведские ученые из Каролинского университета, пишет Медикфорум.

Легкого дыхание: новая методика позволит спасти тысячи онкобольных
Российский врач провел 260 бронхопластик, позволяющих повысить выживаемость пациентов с раком

Похожие исследования проводились на протяжении 50 лет. И ранее ученые из различных стран также приходили к выводу, что группа крови и развитие рака могут быть связаны.

Исследователи из Швеции в течение 35 лет наблюдали за состоянием здоровья почти 1,1 млн человек и обнаружили существование различных корреляций между группами крови и фактором подверженности раковым заболеваниям.

Так, оказалось, что для людей со второй группой крови существует повышенный риск развития рака желудка. Обладатели третьей и четвертой группы крови подвержены чаще других появлению злокачественных образований в поджелудочной железе.

При этом люди с первой группой крови заболевают раком гораздо реже остальных. Однако для них высок риск развития гастрита, язвы желудка и других проблем с ЖКТ.

8 августа врач-онколог перечислил семь очевидных симптомов развития рака.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Назван способный защитить от рака кишечника продукт
Названы шесть признаков серьезных заболеваний щитовидки

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017