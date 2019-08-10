Ученые нашли связь между группой крови и развитием рака

Реже всего онкологии подвержены люди с первой группой крови. К такому выводу пришли шведские ученые из Каролинского университета, пишет Медикфорум.

Похожие исследования проводились на протяжении 50 лет. И ранее ученые из различных стран также приходили к выводу, что группа крови и развитие рака могут быть связаны.

Исследователи из Швеции в течение 35 лет наблюдали за состоянием здоровья почти 1,1 млн человек и обнаружили существование различных корреляций между группами крови и фактором подверженности раковым заболеваниям.

Так, оказалось, что для людей со второй группой крови существует повышенный риск развития рака желудка. Обладатели третьей и четвертой группы крови подвержены чаще других появлению злокачественных образований в поджелудочной железе.

При этом люди с первой группой крови заболевают раком гораздо реже остальных. Однако для них высок риск развития гастрита, язвы желудка и других проблем с ЖКТ.

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